ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > سياسة > مسيرة شعبية في الدار البيضاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني و تنديدا بجرائم “الكيان الصهيوني”
مقالاث مشابهة
مواجهات الاستقلاليين تنتقل الى شبكات التواصل الاجتماعي مواجهات الاستقلاليين تنتقل الى شبكات التواصل...
لهذا السبب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تطير إلى المغرب لهذا السبب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تطير إلى...
موقع ألماني يتحدث عن سخرية مواقع التواصل من حكومة العثماني موقع ألماني يتحدث عن سخرية مواقع التواصل من حكومة...

مسيرة شعبية في الدار البيضاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني و تنديدا بجرائم “الكيان الصهيوني”

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | سياسة |

عاشت مدينة الدار البيضاء اليوم الأحد على ايقاع مسيرة شعبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، شارك فيها المئات من المواطنين ، وذلك احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وانطلقت المسيرة الشعبية، من ساحة النصر لتجوب شارعي للاليقوت والحسن الثاني لتحط الرحال بساحة المرشال، تنديدا بمسلسل إراقة الدماء التي تنهجه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وردد المتظاهرون في هذه المسيرة، التي دعت إلى تنظيمها هيئات حزبية ونقابية ومدنية، شعارات تدعو إلى نصرة المسجد الأقصى ودعم صمود الفلسطينيين.

كما طالب المتظاهرون، الذي كانوا يحملون علم فلسطين، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومقاطعة منتجات الكيان الصهيوني باعتبار أنها تدعم الإجرام الإسرائيلي في فلسطين.

وأوضح السيد خالد السفياني المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المسيرة تأتي ضمن فعاليات كثيرة تقرر تنظيمها هذه السنة بمناسبة مرور مائة سنة على وعد بلفور المشؤوم.

وأضاف أن هذه المسيرة تؤكد، من خلال الحضور المتنوع ومن مختلف المشارب، على أن الشعب المغربي لا زال يقف وقفة رجل واحد وينخرط في معركة تحرير فلسطين وبأنه ضد الجرائم الصهيونية التي تمارس على الشعب الفلسطيني وضد محاولات التهويد القدس الشريف.

وتابع أنه هذه المسيرة تأتي للتأكيد أن الشعب المغربي مع المقاومة الفلسطينية، ويطالب بإيقاف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وكذا دعم الحركة المقاطعة الدولية.

وأكد أن هذه المسيرة هي تعبير عن كل ما يكنه الشعب المغربي لفلسطين والأماكن المقدسة الإسلامية منها والمسيحية. 

وأشادت الهيئات المشاركة في المسيرة في بيان لها، “باتساع دائرة التضامن والدعم لنضال الشعب الفلسطيني، من القوى المدنية والمجتمعية والسياسية المغربية وأحرار العالم، داعين إلى توسيع هذا التضامن والدعم جهويا ومحليا مع تطوير أشكاله وصيغه حتى يأخذ بعده الجماهيري والشعبي”. 

الوسوم: , , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “مسيرة شعبية في الدار البيضاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني و تنديدا بجرائم “الكيان الصهيوني””

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب