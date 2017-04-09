تصفيات كأس الكونفدرالية .. اتحاد طنجة يسقط بغينيا أمام حوريا كوناكري بهدفين

انهزم فريق اتحاد طنجة أمام مضيفه حوريا كوناكري الغيني بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب 28 شتنبر بكوناكري، برسم دور ذهاب الدور الأول مكرر لمسابقة الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وافتتح الفريق الغيني التسجيل في الدقيقة 18، ثم ضاعف النتيجة في الدقيقة 34.

ولم يستطع رجال المدرب عبد الحق بنشيخة العودة في نتيجة اللقاء خلال الشوط الثاني، أو على الأقل تسجيل هدف تفليص الفارق، الشيء الذي سيصعب من مهمتهم في مباراة الإياب التي ستجرى السبت المقبل بالملعب الكبير بطنحة. وكان فريق “عاصمة البوغاز” قد تأهل لهذا الدور بعد أن تجاوز تخلفه في مباراة الذهاب أمام كالوم ستار الغيني بهدف للاشيء. وفاز عليه إيابا بثلاثة أهداف دون مقابل.

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