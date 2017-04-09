تصريحات خطيرة في رسالة من نزيل مصاب بداء السل بسجن عكاشة وجمعية حقوقية تدخل على الخط (نص الرسالة)

أخبارنا المغربية : جمال مايس

توصلت “أخبارنا” برسالة من نزيل بسجن عكاشة بالدار البيضاء تحمل تصريحات خطيرة حول ظروف اعتقاله ومعاناته من مرض السل المعدي ، حيث يدعي بأنه يتعرض للضرب والسب والشتم من طرف رئيس المعقل ونائبه ، ومعاملته معاملة لا إنسانية بشكل مستمر ،ووجه لهما اتهامات خطيرة وناشد في رسالته برؤية المدير العام للسجن.

وعلمت “أخبارنا” أن جمعية انصاف لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان دخلت على خط القضية ، وانتقلت أول أمس الى سجن عكاشة ، واستقبلها مدير السجن وقدم لرئيستها توضيحات ووعدها بأنه سيفتح تحقيق بنفسه في هذه الاتهامات.

شقيقة النزيل صرحت في فيديو تتوفر “أخبارنا” على نسخة منه أنها تجد شقيقها خلال زيارته تظهر عليه رضوض وكدمات ، وأخبرها بأن رئيس المعقل ونائبه يعتديان عليه بشكل مستمر دون مراعاة ظروفه الصحية ، والخطير أن المتحدثة أكدت أن شقيقها أصابته العدوى داخل السجن بمرض السل ، وأنه كان بصحة جيدة قبل اعتقاله ، وهو ما يستوجب فتح تحقيق من طرف مندوبية السجون .

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