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مؤلم….مصرع طفل بعد دهسه من طرف طاكسي بسطات

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | حوادث |

أخبارنا المغربية – عبد العالي طاشة 

لقي طفل في بدابة عمره الزهري، لا يتجاوز الثامنة من عمره حتفه، على إثر صدمه من طرف سيارة أجرة من الصنف الأول “طاكسي كبير” قادمة من مدينة البيضاء في اتجاه مدينة سطات.

وفي هذا السياق، تعود فصول الحادثة المأساوية،  إلى حوالي الساعة الثالثة بعد زوال، من اليوم الأحد 9 أبريل، عندما صدم “رحال.ع” وهو سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، طفلا في سنته الثامنة كان بصدد قطع شارع الحسن الثاني “الطريق الوطنية رقم 9″ بالقرب من أحد باحات الاستراحة المتواجدة بالمدخل الشمالي لمدينة سطات رفقة طفلين آخرين، قبل أن تباغثهم سيارة للأجرة من النوع الكبير، كانت قادمة من البيضاء في اتجاه مدينة سطات أردته على الأرض.

وفي ذات السياق، وفور توصلها بالإخبار من طرف أحد المواطنين، انتقلت العناصر الأمنية مرفوقة بسيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية بمدينة سطات، إلى  عين المكان، ليتم نقل الطفل في عجل صوب المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بنفس المدينة، قبل أن يفارق الحياة لحظات قبل دخوله للمستشفى.

و في هذا الصدد، أضافت مصادر “اخبارنا” أن العناصر الأمنية تمكنت من توقيف سائق “سيارة الأجرة” حيث ثم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين التحقيق معه لكشف ملابسات الحادثة، كما تم وضع جثة الطفل بمستودع الأموات بالمستشفى الحسن الثاني بسطات، كما تم قطر سيارة الأجرة صوب المحجز البلدي.

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