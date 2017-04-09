أولمبيك آسفي يفوز بميدانه على حسنية أكادير بهدف للاشيء (فيديو)

فاز فريق أولمبيك آسفي على ضيفه حسنية أكادير بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، برسم منافسات الدورة ال23 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء النيجيري طوني ايدجوماريجوي في الدقيقة 58.

وعقب هذا الفوز عزز فريق أولمبيك آسفي موقعه في المركز السابع برصيد 30 نقطة مع مباراة ناقصة، وفك الارتباط مع فريقي المغرب التطواني المنهزم أمس بميدانه أمام الدفاع الحسني الجديدي بهدفين للاشيء، واتحاد الفتح الرياضي الذي تأجلت مباراته مع اتحاد طنجة نظرا لالتزام الفريقين بالمنافسات القارية.

أما حسنية أكادير فتجمد رصيده عند النقطة 25 في المركز العاشر إلى جانب شباب أطلس خنيفرة.





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