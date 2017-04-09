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عاجل… اختناق ثلاثة عمال ببئر ومصرع أحدهم ونقل ضحيتين لقسم العناية المركزة

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | حوادث |

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

اهتز دوار تنفرت بابزو قبل قليل من عصر اليوم الأحد على وقع فاجعة ، حيث اختنق ثلاثة عمال كانوا يقومون بأشغال الحفر وتوسيع بئر وسط الدوار .

ووفق المصدر ل”أخبارنا” فأحد العمال شرع يصرخ من عمق البئر طالبا النجدة ، ليسارع بعض الأشخاص لانقاذهم ، حيث اخرجوهم من البئر ، فتوفي أحدهم بعين المكان ، فيما جرى نقل ضحيتين على عجل الى المستشفى الجهوي ببني ملال ، وحالتهما جد حرجة.

هذا وحلت بمكان الحادث السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي ،  وتم فتح التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات اختناق العمال الثلاثة .

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