المنتخب المغربي لأقل من 19 سنة يتعادل مع قطر

تعادل المنتخب الوطني لأقل من 19 بهدفين لمثلهما في المباراة الودية التي جمعته السبت 8 أبريل 2017 بالمنتخب القطري.

وسجل ثنائية المنتخب الوطني لأقل من 19 سنة في هذه المباراة الودية التي أقيمت بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة، كل من إدريس خالد في الدقيقة 10، وتوفيق بنحمو في الدقيقة 50، بينما وقع الهدف الأول للمنتخب القطري اللاعب ناصر عبد السلام في الدقيقة 37 ، قبل أن يضيف زميله رشيد محمد في الدقيقة 42.

جدير بالذكر، فإن المنتخب الوطني لأقل من 19 سنة سيجري مباراة ودية ثانية أمام المنتخب القطري، وذلك الاثنين 10 أكتوبر 2017.

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