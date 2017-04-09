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أبرون يتعرض للسرقة

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | رياضة |

أخبارنا المغربية : متابعة 

تعرض أحد محلات بيع المنتجات الإلكترونية التابعة لمجموعة عبد المالك أبرون، رئيس نادي المغرب التطواني ، للسرقة ، حيث أطلقت مصالح الأمن حملة بحث مكنت من إيقاف شخصين، يبلغان من العمر 27 و31 سنة، يشتبه في تورطهما في تنفيذ العملية.

و حسب موقع ” كود ” الذي أورد الخبر ، أوضحت المعطيات الأولية للبحث قيام المشتبه فيهما، بتاريخ 2 أبريل الجاري ، بارتكاب سرقة بالمركز التجاري الكائن بطريق الدار البيضاء، عن طريق كسر القضبان الحديدة لنافذة في الجهة الخلفية للمحل، قبل الاستيلاء على معدات إلكترونية عبارة عن لوحات معلوماتية وهواتف نقالة وأجهزة تلفاز.

و كشف ذات المصدر ، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهما مكنت من حجز عدة أجهزة من متحصلات عملية السرقة، فيما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف المتورطين في تصريف باقي المسروقات.

وتم وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية باشراف من النيابة العامة المختصة.

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