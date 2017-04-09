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هكذا تم توقيف عصابة خطيرة متخصصة في سرقة السيارات هكذا تم توقيف عصابة خطيرة متخصصة في سرقة السيارات

هكذا تم توقيف عصابة خطيرة متخصصة في سرقة السيارات

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | حوادث |

أخبارنا المغربية ــ أحمد الهيلالي

أوقفت العناصر الأمنية بإنزكان أول أمس الجمعة 07 أبريل 08 أشخاص يشتبه في صلتهم بعصابة متخصصة في سرقة السيارات والتزوير.

وكشفت مصادر خاصة لموقع “أخبارنا المغربية” أن إيقاف هذه العصابة جاء بعد توصل المصالح الأمنية بمنطقة إنزكان بشكاية من سيدة أفادت أن سيارتها التي تم السطو عليها بمدينة الدار البيضاء منذ سنة، قد تم عرضها للبيع بأحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في البيع والشراء من طرف شخص يقطن بإنزكان، لتتم مباشرة التحريات الأولية ووضع كمين محكم مكن من الإطاحة بعنصر من أفراد هذه العصابة والذي كان مكلفا من طرف العقل المدبر للعصابة بالتواصل مع الأشخاص الراغبين في شراء السيارات التي تتم سرقتها.

 وحجزت لديهم سيارتين مسروقتين ومجموعة من الأوراق المزورة والتي يستعينون بها في عملية تصريف المسروق.

 وكشفت التحقيقات الأولية مع زعيم العصابة أنه كان يعمد إلى ربط ونسج علاقات صداقة مع أبناء وبنات العائلات الميسورة لمدة طويلة حتى يكسب ودهم وثقتهم، ليقوم بعد ذلك بالسطو على سيارتهم مرفوقة بوثائقها، بعد أن يضع خطة محكمة لذلك، ويستصدر وكالة بيع مزورة باسم مالكي السيارات لتسيهل عملية البيع.

هذا وجرى الاحتفاظ بستة من المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية فيما سيتم تقديم باقي الأشخاص في حالة سراح.

 

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