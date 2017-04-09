آخر المعطيات حول انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية و حصيلة الضحايا

ذكر التلفزيون المصري استنادا إلى وزارة الصحة والسكان المصرية ، أن عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف الكنيسة المرقسية في الإسكندرية ارتفع إلى 11 شخصا من بينم ضابط تأمين الكنيسة و 35 مصابا .

ونقل المصدر ذاته عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه فور وقوع الحادث الذي نجم عن تفجير انتحاري ، تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى عدد من المستشفيات بالإسكندرية .

وذكرت مصادر كنسية أن البابا تواضروس كان يصلي قداس “أحد السعف” داخل الكنيسة .

وجدير بالذكر، أن انفجارا ، وقع في وقت سابق اليوم أيضا داخل كنيسة القديسة مار جرجس، في مدينة طنطا، وأسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 78 آخرين بحسب وزارة الصحة المصرية.

الوسوم: ضحايا , وزارة

