بعد كنيسة مار جرجيس في طنطا انفجار آخر في كنيسة في الاسكندرية يخلف قتلى و جرحى

أفادت وكالات ووسائل إعلامية مصرية بما فيها التلفزيون المصري الرسمي بأن انفجارا وقع بمحيط الكنيسة المرقسية الواقعة في منطقة المنشية بمدينة الإسكندرية، فيما تقول الانباء الاولية الواردة من الاسكندرية بأن ضابط من الشرطة المصرية لقي مصرعه بعد ان حاول القاء القبض على منفذ العملية وهو انتحاري واصيب ثلاثة آخرون بجراح لا تعرف طبيعتها.

ويأتي هذه العملية في الكنيسة المرقسية في الاسكندرية بعد ساعات معدودة على انفجار آخر وقع في مدينة طنطنا الى الشمال من القاهرة حيث تم تفجير قنبلة في محيط كنيسة “مار جرجس” في المدينة، مما اسفر عن مقتل 30 شخصا وعشرات المصابين.وأكد الدكتور مجدي عوض – رئيس هيئة الإسعاف بمحافظة الغربية، أن انفجار قنبلة بمحيط كنيسة مار جرجس في طنطا، أسفر عن إصابة العشرات من الاشخاص دون الكشف عن مدى هذه الإصابات.

وكانت انباء اولية تواردت وتحدثت في بادئ الامر عن وقوع 15 قتلى و42 مصاباً بالانفجار الذي استهدف الكنيسة التي تقع في شارع علي مبارك في مدينة طنطا الى الشمال من القاهرة. غير ان هذا العدد في ارتفاع متواصل لتزامن الانفجار مع أحد الشعانين وهي مناسبة دينية مسيحية لدى الاقباط مصر.

ولم يصدر تصريح رسمي من وزارة الداخلية المصرية، أو الصحة حول ملابسات الحادث أو عدد الضحايا والمصابين رسميا.

يذكر ان تفجيرا آخر داخل الكنيسة المرقسية في القاهرة اودى بحياة 25 شخصا في شهر ديسمبر من العام الماضي.

يشار الى ان البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان ينوي زيارة مصر في اواخر الشهر الجاري لمدة يومين.

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