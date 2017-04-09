ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > عالم > بعد كنيسة مار جرجيس في طنطا انفجار آخر في كنيسة في الاسكندرية يخلف قتلى و جرحى
مقالاث مشابهة
13 قتيلًا في تفجير بمقديشو تبنته 13 قتيلًا في تفجير بمقديشو تبنته "الشباب"
آخر المعطيات حول انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية و حصيلة الضحايا آخر المعطيات حول انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية...
الشرطة النرويجية تعثر على الشرطة النرويجية تعثر على "عبوة تشبه قنبلة" وتعتقل...

بعد كنيسة مار جرجيس في طنطا انفجار آخر في كنيسة في الاسكندرية يخلف قتلى و جرحى

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | عالم |

 

أفادت وكالات ووسائل إعلامية مصرية بما فيها التلفزيون المصري الرسمي بأن انفجارا وقع بمحيط الكنيسة المرقسية الواقعة في منطقة المنشية بمدينة الإسكندرية، فيما تقول الانباء الاولية الواردة من الاسكندرية بأن ضابط من الشرطة المصرية لقي مصرعه بعد ان حاول القاء القبض على منفذ العملية وهو انتحاري واصيب ثلاثة آخرون بجراح لا تعرف طبيعتها.

ويأتي هذه العملية في الكنيسة المرقسية في الاسكندرية بعد ساعات معدودة على انفجار آخر وقع في مدينة طنطنا الى الشمال من القاهرة حيث تم تفجير قنبلة في محيط كنيسة “مار جرجس” في المدينة، مما اسفر عن مقتل 30 شخصا وعشرات المصابين.وأكد الدكتور مجدي عوض – رئيس هيئة الإسعاف بمحافظة الغربية، أن انفجار قنبلة بمحيط كنيسة مار جرجس في طنطا، أسفر عن إصابة العشرات من الاشخاص دون الكشف عن مدى هذه الإصابات.

وكانت انباء اولية تواردت وتحدثت في بادئ الامر عن وقوع 15 قتلى و42 مصاباً بالانفجار الذي استهدف الكنيسة التي تقع في شارع علي مبارك في مدينة طنطا الى الشمال من القاهرة. غير ان هذا العدد في ارتفاع متواصل لتزامن الانفجار مع أحد الشعانين وهي مناسبة دينية مسيحية لدى الاقباط مصر.

ولم يصدر تصريح رسمي من وزارة الداخلية المصرية، أو الصحة حول ملابسات الحادث أو عدد الضحايا والمصابين رسميا.

يذكر ان تفجيرا آخر داخل الكنيسة المرقسية في القاهرة اودى بحياة 25 شخصا في شهر ديسمبر من العام الماضي.

يشار الى ان البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان ينوي زيارة مصر في اواخر الشهر الجاري لمدة يومين.

الوسوم: , , , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “بعد كنيسة مار جرجيس في طنطا انفجار آخر في كنيسة في الاسكندرية يخلف قتلى و جرحى”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب