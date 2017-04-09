حزب الحمامة يواصل حصد المناصب السامية بعد “اكتساح” حكومة العثماني

أخبارنا المغربية

بعد حصوله على 7 وزارات وازنة في حكومة العثماني، قام حزب التجمع الوطني للأحرار بترشيح أحد قيادييه لمنصب مهم في الدولة.

و يتعلق الأمر بأنيس بيرول الذي يتوقع أن يخلف العربي بنشيخ في منصب المدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.

للإشارة فإن بنشيخ نال منصب كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني.

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