الشرطة النرويجية تعثر على “عبوة تشبه قنبلة” وتعتقل مشتبها به في أوسلو

أفادت الشرطة النرويجية على حسابها على تويتر بأنها عثرت السبت على”عبوة تشبه قنبلة” في وسط أوسلو وأنها احتجزت مشتبها به، وأضافت الشرطة التي طوقت المكان الذي عثرت فيه على هذا الجسم، بأن “العبوة ذات قدرة على إحداث دمار محدود” وبأنها نفذت “تفجيرا محكوما” لهذه العبوة.

قالت الشرطة النرويجية للصحفيين إنها نفذت تفجيرا محكوما “لعبوة تشبه قنبلة” بعد العثور عليها في وسط أوسلو اليوم السبت وإنها احتجزت مشتبها به.

وقال مراسل لرويترز إنه سمع دوي انفجار بعد وصول فرقة مكافحة المفرقعات. وقال متحدث باسم الشرطة إن السلطات تجري مزيدا من التحقيقات في الموقع.

وفي تغريدة على تويتر قالت الشرطة في وقت سابق “يبدو أن هذه العبوة ذات قدرة على إحداث دمار محدود” وامتنعت الشرطة عن الإدلاء بمزيد من المعلومات. ومنطقة جرونلاند في أوسلو حي متعدد الأعراق يضم حانات ومطاعم فضلا عن عدد من المساجد.

ويقع مركز الشرطة الرئيسي للمدينة في الحي على بعد أقل من كيلومتر واحد من مكان العثور على العبوة.

وفي السويد المجاورة قاد مهاجم شاحنة وسط حشد من الناس أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم إرهابي فيما يبدو.

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