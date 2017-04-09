المنشقون عن شباط يقررون عقد المجلس الوطني ل” الاستقلال” بقائمة جديدة

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دعا المنشقون عن حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال في اللجنة التنفيذية للحزب إلى اعتماد القائمة التي صدرت عن المؤتمرات الإقليمية للحزب ، وقالوا انها هي اللائحة الرسمية لاعضاء المجلس الوطني للحزب.

و وفق الزميلة الإعلامية “إيلاف المغرب” فقد اعتبر الأعضاء الخمسة عشر للجنة التنفيذية للحزب الذين اجتمعوا الْيَوْمَ بالرباط برئاسة حمدي ولد الرشيد ، الرجل القوي بمناطق الجنوب دون حضور حميد شباط الأمين العام للحزب، أن القائمة المنشورة بجريدة الحزب (العلم) يوم 15 سبتمبر 2012 هي القائمة الرسمية التي سيتم الاعتماد عليها لحضور الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المزمع عقدها السبت المقبل.

وأضاف المجتمعون في بيان أصدروه اليوم السبت، أن الحضور الى أشغال الدورة المقبلة يتطلب الإدلاء بالبطاقة الوطنية في قرار جديد اعتبره بعض المتتبعين ضربة جديدة للامين العام للحزب المتهم بإغراق اجتماعات المجلس الوطني بالبلطجيةً الموالين له.

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