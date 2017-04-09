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خلافات في صفوف داعش حول ترشيح الموصلي خلفاً للبغدادي

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | عالم |

 

أفادت مصادر استخباراتية في مدينة الموصل، اليوم الأحد، بحدوث انقسامات وخلافات حادة بين صفوف عناصر تنظيم داعش بعد ترشيح نائب ولاية نينوى أبو حفصة الموصلي، خلفاً لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، مشيرة إلى أن الموصلي يعتبر من أكثر الشخصيات دموية.

وقالت المصادر لموقع “السومرية نيوز” العراقي، إن “قيادات عناصر داعش تعيش حالة من الخلافات الحادة والانقسامات الداخلية وصلت حتى للمقاتلين بعد ترشيح الإرهابي المدعو أبي حفصة الموصلي نائب والي ولاية نينوى من قبل ما يسمى بمجلس شورى التنظيم خلفاً لأبي بكر البغدادي”.

وأضافت المصادر أن “أبي حفصة الموصلي يعرف بأنه من أكثر الشخصيات دموية وهو واحد من كبار المشرعين لتلك العصابات الإرهابية وشغل عدة مناصب عسكرية وإدارية وشرعية مهمة في التنظيم الإجرامي”.

وتابعت أن “قيادات عناصر داعش انقسمت ما بين مؤيد ومعارض لترشيح الموصلي خليفة للبغدادي، حيث بدت تلك الانقسامات والخلافات واضحةً على صفوفهم خصوصاً في الجانب الأيمن، وزادت بعد الأنباء التي تؤكد تعرض الإرهابي أبي بكر البغدادي لإصابات بليغة في ضربة جوية استهدفت اجتماعاً لهم في القائم غربي الأنبار”.

 

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