مباراة في كرة القدم تنتهي بجريمة قتل ضواحي سطات

سطات: عبد العالي طاشة

وصلت “أخبارنا” من مصادرها أن جريمة قتل بشعة وقعت أمس الالسبت راح ضحيتها شاب في عقده الثاني ينحدر من أحد الدواوير بضواحي مدينة بن احمد التابعة ترتبيا لإقليم سطات.

و تعود تفاصيل الجريمة التي دارت فصولها بملعب لكرة القدم المصغرة إلى شجار بسيط نشب بين الضحية قيد حياته وثلاثة إخوة في الفريق الآخر، حيث تلقى طعنة قاتلة بواسطة سكين وجهت له مباشرة على مستوى الجهة اليسرى من صدره أردته قتيلا على الفور وسط برك من الدماء .

وتضيف ذات المصادر، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات هرعت إلى عين المكان وعلى وجه السرعة فور توصلها بالإخبارية، ليتم اعتقال الجناة الثلاثة، حيث ثم وضعهم تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بذات المدينة، فيما تم نقل جثة الضحية إلى المستشفى المحلي بالمدينة، قبل أن يتم حمله صوب مستودع الاموات بأحد مستشفيات البيضاء من أجل التشريح.

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