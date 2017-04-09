مصر: انفجار في كنيسة طنطا و ارتفاع الضحايا إلى 25 قتيلاً و40 مصاباً

قال مصدر أمني إن عدد ضحايا حادث انفجار كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، الذي وقع اليوم الأحد ارتفع إلى 25 حالة وفاة ونحو 40 مصاباً.

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات لموقع “المصري اليوم”، أن سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى مستشفى طنطا العام.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، بانفجار جسم غريب داخل كنيسة مارجرجس بشارع النحاس بمحافظة الغربية، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، ويتواجد قرابة 26 سيارة إسعاف بمحيط الحادث.

وأجرى رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار ومحافظ الغربية لمتابعة حادث التفجير الإرهابي لكنيسة مارجرجس بطنطا، وأعلن رئيس مرفق الإسعاف الدكتور مجدي عوض بأن أعداد الضحايا يرتفع، وأن هذه الإحصائية أولية فقط.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث ومنها مستشفى طنطا الجامعي.





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