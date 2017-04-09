“واتس اب” يطرق باب الدفع الإلكتروني

تنوي شركة فيس بوك دخول سوق الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق “واتس اب” للتراسل الفوري، إذ ذكرت تقارير إعلامية أن هذه الخطوة ستبدأ في الهند، قبل أن تشمل بلداناً أخرى في المستقبل.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن مصادر قولها إن واتساب بصدد إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني من شخص إلى شخص عبر التطبيق في غضون الأشهر الستة المقبلة.

وأظهر إعلان وظيفة نشرته “واتساب” على موقعها الإلكتروني أنها تبحث عن رئيس للتحويلات الرقمية في الهند، ليساهم في مشروع تحويل النقود والدفع الإلكتروني باستخدام أرقام الهاتف.

لكن خطوة “واتساب” ليست الأولى، بل تأتي تكراراً لخطوات مماثلة تطبيقات أخرى، لعل أبرزها تطبيق التراسل الفوري “وي شات” الصيني.

وتعدّ الهند إحدى أكبر الأسواق بالنسبة لـ”واتساب” مع أكثر من 200 مليون مستخدم، مقارنة بأكثر من مليار مستخدم في أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تشكل مصدراً لجني الأرباح، فإن بعض الخبراء يرون أن منجم الذهب الحقيقي يكمن في بيانات المستخدمين التي يمكن مشاركتها بين مختلف التطبيقات التي تملكها فيسبوك، ومن ثم مشاركتها مع المعلنين.

وهذا يدفع بعض هؤلاء إلى إبداء الخشية من تحوّل “واتساب” إلى الإعلانات، التي تعدّ العصب الرئيس لتحقيق الأرباح من قبل مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه قبل نحو 3 أعوام، استحوذت شركة فيسبوك على واتساب مقابل 22 مليار دولار، وكثيرون تساءلوا عن كيفية جني فيسبوك للأرباح من تلك الصفقة لاسيما في ظل اعتماد “واتساب” نموذجاً مجانيا للأعمال.

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