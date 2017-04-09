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إيطاليا تعثر على مقبرة بعمق 8 أمتار أثناء ترميم مبني قديم

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | غير مصنف |

عثر فريق من العمال الإيطاليين على مقبرة على عمق 8 أمتار أثناء عمليات الترميم التي كان يجريها العمال لأحد المباني القديمة في حي “دى تراستيفر” مما تطلب أستدعاء علماء الآثار لمعاينة هذه المقبرة.

وبالفعل اكتشف علماء الآثار الإيطاليون أن هذه المقبرة بها 38 لحدا بدون علامات إلا أن هناك سيدتين في لحد موثوقتين بحلقة ذهبية.

واستطاع العلماء تحديد التاريخ الذي يرجع إلى ما بين منتصف القرن الرابع عشر و منتصف القرن السادس عشر .

و قد تم نقل هذه الجثث إلى مقر المتحف الوطني الروماني ” بالأزو ماسيمو” لكى تنضم إلى الاكتشافات الأثرية السابقة و التي ترجع إلى القرن الخامس عشر .

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