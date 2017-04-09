عمال هذه البلد هم الأكثر سعادة حول العالم ؟

أفاد مسح حديث أجرى على 25 ألف موظف حول العالم بأن الموظفين الهولنديين يشعرون بالسعادة فى عملهم كما أنهم أقل توترا مقارنة بأقرانهم الآخرين فى دول أخرى.

وجاء فى البحث الذى أجرته مؤسسة التوظيف “Robert Half” ونشرت نتائجه فى صحيفة “تليجراف” الهولندية، أن المسح شمل 1300 شخص فى هولندا، وأظهر أن العمال الهولنديين يتمتعون بمعدلات سعادة عالية بلغت 9ر69 % وهذا يضعهم فى المراكز الثلاثة الأولى بعد الولايات المتحدة وألمانيا.

كما تبين أن الموظفين الهولنديين يشعرون بمعدلات توتر أقل من أقرانهم فى دول أخرى 9ر55 % وتمثل الحد الأقصى للشعور بالراحة، وذلك مقارنة بالعمال فى أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وجاء فى نتائج البحث، كما نقل موقع “دتش نيوز” الهولندى، أن المشاركين فى الاستطلاع بهولندا ليسوا حريصين على الصداقة فى العمل، حيث قال أقل من نصفهم بقليل إن الصداقات الحقيقية فى العمل ساهمت فى سعادتهم.