ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > غير مصنف > عمال هذه البلد هم الأكثر سعادة حول العالم ؟
مقالاث مشابهة
عمال هذه البلد هم الأكثر سعادة حول العالم ؟ عمال هذه البلد هم الأكثر سعادة حول العالم ؟
بالفيديو والصور.. امرأة تضرب رجلا في طابور انتظار ماكدونالدز بالفيديو والصور.. امرأة تضرب رجلا في طابور انتظار...
بالفيديو.. لحظة اعتداء شخص على صبي أفسد صلاته بالفيديو.. لحظة اعتداء شخص على صبي أفسد صلاته

عمال هذه البلد هم الأكثر سعادة حول العالم ؟

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | غير مصنف |

أفاد مسح حديث أجرى على 25 ألف موظف حول العالم بأن الموظفين الهولنديين يشعرون بالسعادة فى عملهم كما أنهم أقل توترا مقارنة بأقرانهم الآخرين فى دول أخرى.

وجاء فى البحث الذى أجرته مؤسسة التوظيف “Robert Half” ونشرت نتائجه فى صحيفة “تليجراف” الهولندية، أن المسح شمل 1300 شخص فى هولندا، وأظهر أن العمال الهولنديين يتمتعون بمعدلات سعادة عالية بلغت 9ر69 % وهذا يضعهم فى المراكز الثلاثة الأولى بعد الولايات المتحدة وألمانيا.

كما تبين أن الموظفين الهولنديين يشعرون بمعدلات توتر أقل من أقرانهم فى دول أخرى 9ر55 % وتمثل الحد الأقصى للشعور بالراحة، وذلك مقارنة بالعمال فى أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وجاء فى نتائج البحث، كما نقل موقع “دتش نيوز” الهولندى، أن المشاركين فى الاستطلاع بهولندا ليسوا حريصين على الصداقة فى العمل، حيث قال أقل من نصفهم بقليل إن الصداقات الحقيقية فى العمل ساهمت فى سعادتهم.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “عمال هذه البلد هم الأكثر سعادة حول العالم ؟”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب