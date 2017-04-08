5 أطعمة لتقوية وتنظيف أسنانك.. وحمايتها من التسوس

ترتبط صحة الأسنان دائما بما نتناوله من أطعمة، فهناك أطعمة تصيبها بالتسوس، كالسكريات والحلويات بصفة عامة، وأخرى تقويها، كالأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم، وهناك أطعمة تصيبها بالاصفرار؛ كالشاي والقهوة.

وتقدم دكتورة “ليدي هيذر”، إخصائية التغذية الصحية بجامعة ميسوري بكلومبيا، قائمة بالأطعمة التي تحافظ على صحة الأسنان بصفة عامة.

منتجات الألبان

احتوائها على الكالسيوم تجعل أسنانك أقوى، كما أنها تقلل وتعمل على تحييد الطبيعة الحمضية في الفم؛ وبالتالي توفر صحة أفضل للأسنان.

والبروبيوتيك الموجود في الزبادي جيد للثة.

المواد الغذائية المنظفة

وهي الأطعمة الهشة والصلبة والمقرمشة، وهي جيدة لمنع تسوس الأسنان، كما أنها تنتج “اللعاب” في فمك، مما يزيل البكتيريا والمواد الغذائية عالقة في الأسنان.

وتشمل هذه الأطعمة؛ التفاح والكرفس والجزر والفشار غير المحلى والخيار والكمثرى.

الفراولة

مليئة بفيتامين C، الضروري لإنتاج الكولاجين، وهو البروتين الرئيسي الذي يحافظ على قوة اللثة، ونصف كوب من الفراولة الطازجة يحتوي على أكثر من 70 % من القيمة اليومية لفيتامين C.

الشوكولاته الداكنة

تحتوي على مكونات مفيدة؛ مثل الفلافونويدات، والبوليفينول، وهذه المكونات تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي توفر فوائد مذهلة لأسنانك، فهي تساعد على منع تكون التجاويف؛ عن طريق منع جزيئات البكتيريا من الالتصاق بأسنانك.

بينما الفلافونويدات تبطئ عملية تسوس الأسنان، والبوليفينول تعمل على الحد من آثار البكتيريا عن طريق تحييد الكائنات الحية الدقيقة التي تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، كما أنها تمنع التهابات اللثة، وتكافح تسوس الأسنان.

سمك السلمون

الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والماكريل، هي مصادر جيدة من فيتامين (د)، الذي يحافظ على صحة الفم، لأنه يسمح لجسمك على امتصاص واستخدام الكالسيوم.

وفيتامين (د) الموجود في سمك السلمون؛ يسهل على أسنانك وعظامك الحصول على الطاقة الكاملة للكالسيوم من الأطعمة التي تتناولها.