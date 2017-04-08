للتذكير.. هذا ما قاله نبي الله عن “موت الفجأة” “

تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الموت المفاجئ، والتي ربط البعض بينها وبين علامات قيام الساعة، ونتناول حديث الرسول الذي ورد في كتاب شرح صحيح البخاري ومسلم، بشأنه.

والموت المفاجئ علامةٌ أشار إليها النبي، صل الله عليه وسلم، وبيّنها ووضّحها تمام الوضوح، عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي قال: “إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة)، كما رواه الطبراني والألباني.

فقول النبي، صل الله عليه وسلم: (أن يظهر موت الفجأة)، يدل على أن هذه الحالة كانت موجودةً في السابق حتى إنْ كانت قليلة ليست ظاهرة عامّة، ثم يرجع الحال بمقتضى الحديث إلى بروز هذه الظاهرة وتزايد حالاتها وتناميها بحيث يلحظها الجميع في ذلك الأيام كعلامة لقيام الساعة.