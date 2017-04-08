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هل كان العثماني الشماعة التي ستدفع بحكم الإسلاميين إلى النهاية ؟

المصدر:  | 8 أبريل 2017 | سياسة |

 

دفع حزب العدالة والتنمية ثمنا باهظا لما بعد إقالة زعيمه عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، حيث وقع سعد الدين العثماني على نهاية حكم الإسلاميين، على حسب تعبير صحيفة الأيام.

و قالت الأسبوعية أن تشكيل حكومة العثماني اعتبر حلا وسطا لقرار عدم قبول استمرار بنكيران المثير للجدل الذي أصبحت زعامته وشعبيته تثيران مخاوف العديد من الأطراف.

وكشف مصادر حزب “المصباح” أن المفاوضات أجريت في تكتم شديد وصل حد فقدان بوصلة القيادة وحدوث اضطراب في نقل القرارات ونتائج المفاوضات الجارية، وأن هذا الوضع انسحب على كل الأطراف، حيث تفاجأت حتى أحزاب تحالف العثماني برفض أسماء كانت قد دفعت بها نحو الإستوزار.

و أشارت الأسبوعية أن  حزب العدالة والتنمية ربح الانتخابات وكان أكبر خاسر في الحكومة المعينة، وهو في الطريق لخسارة تماسك تنظيمه.

 أنه بعد إعفاء عبد الإله بنكيران من منصب رئاسة الحكومة وتعيين سعد الدين العثماني خلفا له، والقبول بتشكيل الحكومة بالشروط التي تسببت في “البلوكاج” لمدة تزيد عن خمسة أشهر، تجاوز إخوان بنكيران الصدمة، فوجدوا أنفسهم غارقين في وحل ما كانوا يخشونه سابقا دون أن يستطيعوا التحرك أو التراجع.

ووفق “الأيام”، فلم يكن هينا على سعد الدين العثماني والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الموافقة بهذه السريالية على تشكيل الحكومة وفق التشكيلة التي كان قد وضعها سابقا عزيز أخنوش، بل عاشوا أوقاتا عصيبة وامتحانا صعبا هو الذي أفضى بهم إلى هذا الخيار، بدل الإصرار على تشكيل الحكومة وفق قناعتهم كحزب.

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