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“سكيزوفرين” يرد بقوة على تشكيل الحكومة الجديدة بعمل فني ساخر (فيديو)

المصدر:  | 8 أبريل 2017 | فن و ثقافة |

“سكيزوفرين” يرد بقوة على تشكيل الحكومة الجديدة بعمل فني ساخر (فيديو)

أخبارنا المغربية : أحمد الهلالي

أطلق الفنان المغربي الساخر رضوان أسرموح الملقب ب “سكيزوفرين” عمل فني كوميدي جديد تحت عنوان “بلوكوتومونا”.

ويحمل هذا العمل الغنائي في طياته عدة دلالات ورسائل عميقة بلورها “سكيزوفرين” في قالب هزلي ساخر كرد على تشكيل الحكومة المغربية وما صاحبها من القيل والقال خاصة بعد أن طال إنتظارها لأزيد من ستة أشهر.

ونجح سكيزوفين في تلخيص واقع السياسة المغربية وما يتخبط فيه الشارع المغربي من ردود أفعال تجاه هذه الحكومة الجديدة بمعالجته لمستجدات الساعة، وتطرقه لمواضيع تهم الشريحة المجتمعية المهمشة ليكون بذلك خير ناطق باسم الشعب المغربي الكادح ، كما عود جمهوره العريض بأعماله وإنتاجته الفنية المتميزة والتي استطع من خلالها أن يخلق لنفسه مسارا فنيا فريدا من نوعه.


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