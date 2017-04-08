عاجل: حريق مهول يشب بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء

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أخبارنا المغربية

علمت “أخبارنا المغربية” أن حريقا مهولا شب قبل قليل بمطارمحمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وذلك بمحطة الوصول رقم 2.

وكشفت مصادر “أخبارنا المغربية” من عين المكان أن اندلاع الحريق راجع إلى حدوث تماس كهربائي على مستوى الباب الأوتوماتيكي الخاص بخروج المسافرين.

هذا وأضافت ذات المصادر أن الحريق تمت السيطرة عليه، ولم يخلف أية خسائر بشرية؛ بفضل التدخل السريع لرجال الإطفاء الذين أخمدوا النيران بسرعة وحالوا دون إمتدادها لباقي مرافق المطار.

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