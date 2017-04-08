إصابة بيبي بكسر في ضلعين بالصدر

أصيب المدافع البرتغالي بيبي بكسر في الضلعين الـ7 والـ8 بالصدر، خلال مواجهة فريقه ريال مدريد مع جاره أتلتيكو في ديربي العاصمة الإسبانية بالدوري الإسباني.

ونقل بيبي إلى مستشفى سانيتاس لا موراليخا الجامعي لفحصه، حيث تم تشخيص إصابته بكسرين في ضلعين.

وكان المدافع البرتغالي أحرز هدف التقدم في الدقيقة 52 من ضربة رأسية، ولكنه اضطر للخروج للإصابة في الدقيقة 65 بعد التحام مع زميله توني كروس.

وتمثل إصابة بيبي ضربة قوية للمدرب زين الدين زيدان، حيث تأتي بعدما أصيب المدافع الفرنسي رافائيل فاران أمام ألافيس في الفخذ الايسر، وبذلك يملك زيدان في الدفاع كل من سرجيو راموس، وناتشو فرنانديز.

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