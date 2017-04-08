موقع يوفر أكثر من 100 ألف كتاب مجاني

موقع Digitalbook هو موقع جديد يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 ألف كتاب مجاني، سواء كتب رقمية بصيغة ePUB أو كتب صوتية.

ويتيح الموقع إمكانية الوصول السريع إلى الكتب من خلال محرك البحث الخاص به، أو تصفح الكتب من خلال القوائم وهي الأحدث إضافة والأعلى تقييماً والكتب الرائجة.

فيما يتعلق بالكتب الصوتية، فإن الموقع يتيح لك إمكانية تحميلها على جهازك للاستماع إليها عند عدم الاتصال بالإنترنت أو يُمكن الاستماع لها مباشرة عبر المتصفح عند وجود اتصال.

وتقدم الصفحة الخاصة بالكتاب بعض المعلومات المهمة حوله مثل المؤلف والتصنيف واللغة والناشر إضافة إلى زر تنزيل الكتاب.

ويضم الموقع مجموعة منوعة من تصنيفات الكتب مثل الكتب التاريخية، والسياسية، والأدبية وغيرها، كما أنه يُقدم بعض الكتب المتوفرة مجاناً في متجر أمازون.