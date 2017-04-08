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سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتحط على السرير

المصدر:  | 8 أبريل 2017 | غير مصنف |

حادث سيارة في غرفة نومك، هذا بالضبط ما حدث لأسرة بمدينة بفولينغن الألمانية، حيث فوجئت الأسرة بسيارة تقتحم غرفة النوم. السيارة التي كانت تقودها سيدة إقتحمت غرفة النوم على طريقة أفلام الحركة والتشويق، دون وقوع إصابات لأصحاب المنزل، أما سائقة السيارة فإصابتها خطيرة ولكن حياتها ليتس في خطر.

الشابة التي عمرها 21 عاما ، فقدت السيطرة على مقود السيارة لأسباب غير معروفة وحادث عن الطريق لمسافة 250 مترا حتى اصطدمت بجدار المنزل واقتحمت غرفة النوم لتستقر سيارتها على السرير مخلفة خسائر مادية تقدر بعشرات الآلاف اليورو.  

ولحسن حظ أصحاب المنزل، الذين كانوا متواجدين في البيت أثناء الحادث، أنهم لم يكونوا قد ذهبوا إلى الفراش بعد، وكانوا جالسين في غرفة المعيشة حينما وقع الحادث الذي أصابهم بالذعر.

واضطر رجال الإنقاذ لاستخدام معدات لإستخراج الشابة من السيارة ونقلها إلى المستشفى، وتقدر الشرطة الخسائر العينية الناجمة عن الحادث بنحو 50 ألف يورو.

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