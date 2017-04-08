مُنظمة “إيتا” الانفصالية في إسبانيا تتخلى عن أسلحتها

سلمت منظمة إيتا الإسبانية الانفصالية الشرطة، لائحة بـ12 مخبأ للأسلحة في جنوب غرب فرنسا، عبر “مهندسي سلام” من المجتمع المدني الفرنسي.

وكان مصدر قريب من الملف أعلن عن تسليم اللوائح بالمخابئ الـ12 التي تشكل ما تبقى من ترسانة إيتا، وتقع في منطقة البيرينيه الأطلسية الواقعة على الحدود مع إسبانيا على ساحل المحيط الأطلسي.

وقالت اللجنة الدولية للتحقق، الهيئة التي لا تعترف بها باريس ومدريد وتعمل لإنهاء النزاع في منطقة الباسك، إنها “سلمت السلطات الفرنسية لائحة بمخابئ الأسلحة”.

وكانت إيتا، التي تخلت عن الكفاح المسلح في 2011 ويعتبرها الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، قد أعلنت، ليل الخميس إلى الجمعة، عزمها على تسليم أسلحتها بالكامل اليوم السبت.

وفي بيان مشترك، عبّرت حكومتا الحكم الذاتي، في منطقتي الباسك الإسبانية ونافارا ومجموعة سكان بلاد الباسك الفرنسية، عن دعمها لإجراءات هذه اللجنة.

وقالت مصادر قريبة من الملف إن أجهزة الشرطة وخبراء في نزع الألغام تحت سلطة نيابة مكافحة الإرهاب في باريس، التي تملك الصلاحية في هذا الإطار، وضعت في حالة استعداد في منطقة الباسك الفرنسية “ومستعدة للتدخل في أي لحظة”.

المصدر: أ ف ب

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