ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > حريق بفضاء جديد للألعاب بالرباط يتسبب في حالة من الهلع لدى الساكنة (صور)
مقالاث مشابهة
الشرطة القضائية تقتحم وكرا للدعارة بكورنيش طنجة و هذا عدد المعتقلين الشرطة القضائية تقتحم وكرا للدعارة بكورنيش طنجة و هذا...
عشر سنوات سجنا نافذا لموثق ببرشيد من أجل التزوير في محررات رسمية والنصب وخيانة الأمانة عشر سنوات سجنا نافذا لموثق ببرشيد من أجل التزوير في...
الكشف عن مجموعة من التفاصيل المثيرة في قضية قتل البرلماني مرداس الكشف عن مجموعة من التفاصيل المثيرة في قضية قتل...

حريق بفضاء جديد للألعاب بالرباط يتسبب في حالة من الهلع لدى الساكنة (صور)

المصدر:  | 8 أبريل 2017 | حوادث |

أخبارنا المغربية : الرباط 

اندلع حريق ، زوال اليوم السبت، في فضاء الالعاب الجديد بكورنيش منطقة المنزه بحي يعقوب المنصور في العاصمة الرباط.

و قد أتى الحريق على الارضية المطاطية وبعض الالعاب، دون تحديد سبب وقوعه لحد الساعة .

و تصاعد دخان أسود كثيف من مكان الحريق تسبب في حالة من الهلع لدى الساكنة حيث ظنوا أن الامر بتعلق بحادث خطير .

الوسوم:

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “حريق بفضاء جديد للألعاب بالرباط يتسبب في حالة من الهلع لدى الساكنة (صور)”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب