حريق بفضاء جديد للألعاب بالرباط يتسبب في حالة من الهلع لدى الساكنة (صور)

أخبارنا المغربية : الرباط

اندلع حريق ، زوال اليوم السبت، في فضاء الالعاب الجديد بكورنيش منطقة المنزه بحي يعقوب المنصور في العاصمة الرباط.

و قد أتى الحريق على الارضية المطاطية وبعض الالعاب، دون تحديد سبب وقوعه لحد الساعة .

و تصاعد دخان أسود كثيف من مكان الحريق تسبب في حالة من الهلع لدى الساكنة حيث ظنوا أن الامر بتعلق بحادث خطير .

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