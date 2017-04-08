حريق بفضاء جديد للألعاب بالرباط يتسبب في حالة من الهلع لدى الساكنة (صور)
أخبارنا المغربية : الرباط
اندلع حريق ، زوال اليوم السبت، في فضاء الالعاب الجديد بكورنيش منطقة المنزه بحي يعقوب المنصور في العاصمة الرباط.
و قد أتى الحريق على الارضية المطاطية وبعض الالعاب، دون تحديد سبب وقوعه لحد الساعة .
و تصاعد دخان أسود كثيف من مكان الحريق تسبب في حالة من الهلع لدى الساكنة حيث ظنوا أن الامر بتعلق بحادث خطير .
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