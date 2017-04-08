الوداد يفوز على النادي القنيطري بصعوبة و يستعيد الصدارة

فاز فريق الوداد البيضاوي بميدانه على النادي القنيطري بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات الدورة ال23 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول.

وسجل الهدف الوحيد في هذا اللقاء ، الذي جمع بين فريقين بطموحات متباينة، الأول يريد البقاء في الصدارة، والثاني من أجل الخروج من المنطقة الحرجة، الليبيري وليام جيبور في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، رافعا رصيده إلى 16 هدفا في صدارة هدافي البطولة الاحترافية.

ومكنت نقاط الفوز فريق “القلعة الحمراء” من استعادة صدارة الترتيب ب47 نقطة مع مباراة ناقصة، بفارق نقطتين عن مطارده المباشر الرجاء البيضاوي الذي يحل يوم الثلاثاء المقبل ضيفا على الكوكب المراكشي.

أما النادي القنيطري الذي مني بالهزيمة 13 له هذا الموسم، مقابل أربعة انتصارات وستة تعادلات، فتأزمت وضعيته في المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

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