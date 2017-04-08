الشرطة القضائية تقتحم وكرا للدعارة بكورنيش طنجة و هذا عدد المعتقلين
أخبارنا المغربية : كادم بوطيب
تجاوبا لولاية امن طنجة مع شكايات المواطنيين و في اطار التواصل الدائم و المستمر ، تدخلت فرق الشرطة القضائية صباح اليوم بعمارة بمحج محمد السادس ، سبق و ان تقدم سكانها بشكاية تتعلق بتواجد شقة مشبوهة بداخل العمارة مسببة ازعاجا للساكنة .
العملية الامنية اسفرت عن توقيف 4 اشخاص من جنسيات مختلفة رفقة 4 فتيات .
وقد تم اخضاع الجميع لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة قصد استكمال الابحاث في تورطهم في قضية التحريض على الفساد والسكر العلني .
الوسوم: الشرطة , طنجة , قضية , محمد السادس
لا يوجد أي تعليق ل “الشرطة القضائية تقتحم وكرا للدعارة بكورنيش طنجة و هذا عدد المعتقلين”