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الشرطة القضائية تقتحم وكرا للدعارة بكورنيش طنجة و هذا عدد المعتقلين

المصدر:  | 8 أبريل 2017 | حوادث |

أخبارنا المغربية : كادم بوطيب 

تجاوبا لولاية امن طنجة مع شكايات المواطنيين و في اطار التواصل الدائم و المستمر ، تدخلت فرق الشرطة القضائية صباح اليوم بعمارة بمحج محمد السادس ، سبق و ان تقدم سكانها بشكاية تتعلق بتواجد شقة مشبوهة بداخل العمارة مسببة ازعاجا للساكنة . 

العملية الامنية اسفرت عن توقيف 4 اشخاص من جنسيات مختلفة رفقة 4 فتيات . 

وقد تم اخضاع الجميع لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة قصد استكمال الابحاث في تورطهم في قضية التحريض على الفساد والسكر العلني .

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