الشرطة القضائية تقتحم وكرا للدعارة بكورنيش طنجة و هذا عدد المعتقلين

أخبارنا المغربية : كادم بوطيب

تجاوبا لولاية امن طنجة مع شكايات المواطنيين و في اطار التواصل الدائم و المستمر ، تدخلت فرق الشرطة القضائية صباح اليوم بعمارة بمحج محمد السادس ، سبق و ان تقدم سكانها بشكاية تتعلق بتواجد شقة مشبوهة بداخل العمارة مسببة ازعاجا للساكنة .

العملية الامنية اسفرت عن توقيف 4 اشخاص من جنسيات مختلفة رفقة 4 فتيات .

وقد تم اخضاع الجميع لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة قصد استكمال الابحاث في تورطهم في قضية التحريض على الفساد والسكر العلني .

الوسوم: الشرطة , طنجة , قضية , محمد السادس

