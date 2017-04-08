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بالصور: هذا هو الفندق الفخم الذي يقيم فيه الملك محمد السادس في كوبا

المصدر:  | 8 أبريل 2017 | غير مصنف |

أخبارنا المغربية 

حل الملك محمد السادس مرفوقا بالأميرة للاسلمى والأميرين مولاي الحسن وللاخديجة، مساء أمس الجمعة بهافانا، في عطلة خاصة إلى كوبا.

ونقلت مجلة “لوديسك”، عن مصادر محلية، أن الملك قام بالحجز بفندق شهير معروف بعمارته الأنيقة والكلاسيكية يدعى “ساراتوغا”، ويقع بقلب  كايو، بسانتا ماريا، وهي جزيرة تقع  مساحة 21 كليومترا مربع حيث سيقضي أياما قليلة على الشاطئ رفقة عائلته.

 

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