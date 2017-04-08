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” رشيد شو “يحقق نسبة مشاهدة غير مسبوقة في تاريخ المغرب عبر حلقة ” منار و محمود “

المصدر:  | 8 أبريل 2017 | فن و ثقافة |

 

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

لازال المنشط التلفزيوني المتألق رشيد العلالي، مقدم برنامج ” رشيد شو ” ، يواصل مسلسل تربعه على عرش أكثر البرامج مشاهدة عبر تاريخ القنوات العمومية المغربية ، بيد أن حلقة أمس الجمعة والتي استضاف من خلالها بطلي المسلسل التركي المطول ” سامحني “، ستبقى الأكثر مشاهدة على الإطلاق بتحقيقها نسبة مشاهدة ، بلغت 7 ملايين و 400 ألف مشاهدة ، من بداية الحلقة إلى نهايتها ، في وقت تجاوز العدد الإجمالي لمشاهدي هذه الحلقة أزيد من 10 ملايين مشاهدة حسب إحصائيات مؤسسة ” ماروك ميتري “.

حلقة الأمس ، شكلت فرصة سانحة لشريحة عريضة من المغاربة ، من أجل التعرف على بطلي المسلسل التركي الأكثر مشاهدة في المغرب بين باقة من المسلسلات الاجنبية ، و قد نجح العلالي من خلال أسئلته في كشف حقائق عديدة مرتبطة بحياة ” منار ” و ” محمود ” ، سواء الفنية أو الخاصة .

و بهذا يكون برنامج العلالي الساخر قد تربع على عرش أكثر البرامج مشاهدة بين جميع البرامج المغربية ، في تحدي يصعب على برامج أخرى بلوغه بشكل سهل ، و هو ما يعني أن ثمة هنالك مجهودات عالية تبذل بشكل مستمر من اجل طرح مادة كوميدية فنية ، امكن لها أن تستقطب ملايينا من المغاربة .

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