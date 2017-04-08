البيجيدي عمر المرابط : حكومة العثماني تمثل إرادة الملك و الأحزاب المشاركة فيها مجرد هوامش

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

وضع مقلق جدا ، ذلك الذي عبر عنه عدد كبير من قياديي حزب العدالة والتنمية عقب تعيين جلالة الملك لحكومة السيد سعد الدين العثماني ، و الذين تعالت أصواتهم سخطا على الطريقة التي تشكلت بها الحكومة من قبل العثماني من جهة ، و أيضا عن على استوزار وجوه تنتمي لأحزاب اعتبرت مرفوضة من القواعد، و هو ما دفع قياديين في البيجيدي إلى مهاجمة العثماني بشكل صريح ، بينهم حامي الدين الذي أكد أن العثماني لم يشرك الحزب و قيادييه في خياراته الحكومية.

لكن القيادي عمر المرابط ، المكلف بالحزب خارج المغرب ، فقد اختار أسلوبا آخر في الاحتجاج على هذا المولود الحكومي الجديد ، حينما حمل الملك مسؤولية ما وقع ، حيث نشر تدوينة عبر حسابه الخاص على الفيسبوك قال فيها : حكومة الدكتور سعد الدين العثماني التي أتمنى لها كل النجاح والتوفيق، تجسد وتذكر حقيقة دستورية وقانونية وتاريخية وشرعية.. ، وهي أن الملك يسود ويحكم”، ومعناه أن الملك هو من فرض تشكيل الحكومة بهذه التوليفة التي عينها أخيرا ، و الدليل على قوله استشف من العبارة الأخيرة التي تضمنتها ذات التدوينة حينما قال : ” الباقي هوامش وكل يتحرك في الهامش الذي سمح له به ” أي أن الأحزاب المشاركة في هذا التحالف هي مجرد ” بيادق ” في يد الملك يحركها كيف شاء .

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