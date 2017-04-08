الشيخ الفيزازي يشن هجوما لاذعا على “فئة” من الأمازيغ ويصفهم بالمتطرفين

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

شن الشيخ السلفي التائب محمد الفيزازي هجوما فايسبوكيا لاذعا على من وصفهم بالمتطرفين الأمازيغ بسبب ما اعتبره توجههم العنصري والطائفي الشرير.

وحاول الفيزازي في تدوينته أن يفرق بين “طوائف الأمازيغ” حيث قال في تدوينته :” النشطاء الأمازيغ مستويات، فهناك المتطرفون الذين ينظرون للأمور بعين سوداء واحدة، ونظرتهم غير حكيمة وغير سديدة، لأنها مليئة بالشر وكلها طائفية، وتساهم في نشر التمييز والهدم وعدم للاستقرار، وهؤلاء والحمد لله قلة وتأثيرهم في المجتمع ضعيف جدًا، والدليل على ذلك أنّ الأمازيغ في الريف أو سوس أو الأطلس هم أول من ينبذ هؤلاء، وتبرؤوا منهم ويلعنونهم على رؤوس الأشهاد، ويعلنون أنهم أبرياء مما يدعيه بعض هؤلاء النشطاء..”.

وأضاف الفيزازي قائلا: “المستوى الثاني من هؤلاء هم المخلصون لوطنهم ولأمتهم و لملكهم ، و هم الأكثرية وأنا مع هؤلاء في الدفاع عن الأمازيغية كلغة وطنية يتكلمها عدد كبير من المغاربة”.