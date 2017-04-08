الكشف عن مجموعة من التفاصيل المثيرة في قضية قتل البرلماني مرداس

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

كشفت جلسة المواجهة التي جرت بين المتهمين الرئيسيين في جريمة القتل “الهوليودية” التي راح ضحيتها البرلماني عبد اللطيف مرداس عن العديد من التفاصيل المثيرة خاصة بعدما تبادل المتهمان التهم أمام أنظار القاضي.

وحسب مصادر اطلعت على الملف، فإن هشام مشتري قال أنه كان سيتراجع عن تنفيذ الجريمة بعدما أحس بالندم إلا أن عشيقته ، والتي هي زوجة القتيل، ظلت تراوده وتغريه بالمال ومستقبل واعد من أجل تصفية مرداس حيث زارته عدة مرات بمقر عمله.

من جهتها نفت وفاء كل هذه الادعاءات مؤكدة أنها لم تكن على علم بالجريمة حيث تفاجأت بعد سماعها للخبر عندما كانت بمنزل والدتها بنفس الحي.

الوسوم: قضية

