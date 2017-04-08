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شباب قصبة تادلة يعود بفوز ثمين من خريبكة (فيديو )

المصدر:  | 8 أبريل 2017 | رياضة |

شباب قصبة تادلة يعود بفوز ثمين من خريبكة (فيديو )

فاز فريق شباب قصبة تادلة خارج ميدانه على أولمبيك خريبكة بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب مركب الفوسفاط بخريبكة، برسم منافسات الدورة ال23 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول.

 

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب يوسف أوشويا في الدقيقة 84.

 

وعقب هذا الفوز ارتقي فريق شباب قصبة تادلة من المركز 15 إلى 14 برصيد 21 نقطة، فيما ظل أولمبيك خريبكة في المركز 12 ليتجمد رصيده عند 22 نقطة إلى جانب شباب الريف الحسيمي الذي يرحل بعد غد الأحد لمواجهة شباب أطلس خنيفرة. 

 

 

 


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