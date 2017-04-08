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اقالة مدرب المنتخب التونسي هنري كاسبرجاك بعد الهزيمة امام المغرب و الكامرون

المصدر:  | 8 أبريل 2017 | رياضة |

قررت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الجمعة، إعفاء مدرب المنتخب التونسي، هنري كاسبرجاك، من مهامه بشكل رسمي. 

 

وجاء هذا القرار بعد الهزيمتين المتتاليتين للمنتخب التونسي في اللقاءين الوديين أمام كل من المنتخبين الكاميروني و المغربي بنفس النتيجة (0-1) خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي. 

 

وأوضح بيان للجامعة التونسية لكرة القدم أن “الاسم الذي سيخلفه سيعرف قبل نهاية شهر أبريل الجاري”. 

 

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن المخضرم فوزي البنزرتي سيكون الأقدر على تولي مسؤولية تدريب المنتخب التونسي.

 

من جهته، عبر البنزرتي، المدرب الحالي لفريق الترجي التونسي، عن تفاعله الإيجابي واستجابته للطلب إذا ما تمت المناداة عليه لتدريب المنتخب.

 

 

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