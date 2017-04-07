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عبد الله العروي عبد الله العروي

بالفيديو.. سيدة حاولت الانتقام من عشيقة زوجها فنالت عقابا قاسيا

المصدر:  | 7 أبريل 2017 | غير مصنف |

انهالت سيدة بالضرب على امرأة متزوجة بعد اتهامها بوجود علاقة مع زوج الأخيرة.

 

اندلعت المعركة في قاعة طعام في مركز تسوق في مدينة ليشوي الصينية قبل أن تنتقل إلى الشارع، ويبدو أن الزوجة اعتقدت أن عشيقة زوجها ستستسلم لها، لكنها بدأت بالرد على ضرباتها، وقامت بصب الماء على وجهها وشد شعرها، ثم سحبتها إلى الشارع بمساعدة إحدى صديقاتها، وقاما بركلها وضربها على الأرض.

 

وظهرت السيدة تقول للزوجة إنها أعطتها العديد من الفرص والتوضيح لها أنه لا يوجد علاقة بينها وبين زوجهاـ وفي النهاية، ساعد المارة الزوجة وقاموا بإبلاغ الشرطة المحلية، واحتجز الضباط كلا الطرفين.

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