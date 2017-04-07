احترسي.. اللحوم المصنعة فيها سم قاتل

تعد اللحوم المصنعة مثل “اللانشون، البسطرمة، البلوبيق، السوسيس..” أحد الاطعمة المسببة للسرطان وخاصة سرطان الجهاز الهضمى، بحسب تقارير لمنظمة الصحة العالمية.

ويقول الدكتور أحمد أمين، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة أن اللحوم المصنعة وضعت في مرتبة مساوية لعنصر البلوتونيوم المشع من حيث خطورتها وقدرتها على احداث السرطان.. فهى على حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، لحوم تم معالجتها باي طريقة سواء لتغيير طعمها أو إطالة فترة صلاحيتها ويشمل ذلك التدخين وحتى التمليح.

وعن الأضرار الناتجة عن تناول تلك اللحوم يشير الدكتور أحمد أمين إلى ما يلى:

- تناول شريحتين فقط من اللانشون يوميا قادرة على رفع نسبة الإصابة بسرطان القولون بنسبة 21 في المائة.

- ربع المرضى المصابين بسرطان القولون يرجح أن يكون سبب إصابتهم به هو استهلاك اللحوم المصنعة.

وأكد أن هذه لآثار لللحوم المصنعة في الدول المتقدمة وليست مجهولة الهوية والتي تحتوى على أضرار أخرى كارثية غير السرطان والمسبب للوفاة، وقال يجب الابتعاد تماما عن تناول تلك الأطعمة وعدم الاستهانة بصحة الطفل.