كيف يمكن أن تحفّزي طفلك على الدراسة؟ اليك نصائحنا في هذا المجال

إن كان طفلكم يظهر عدم رغبة في الدراسة بعد عودته من المدرسة سنقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال من موقع صحتي نصائح للتعامل مع عدم رغبة الطفل في الدراسة جربوها.

- لا تعاقبوا الطفل أبداً بطريقة سلبية إن لم يقم بالدراسة كما يلزم ولم يقم بدروسه بالطريقة الصحيحة لأن هذا الأمر سيجعله يكره الدراسة من هنا حاولوا أن تتبعوا مع الطفل طريقة التعزيز السلبي أو الإيجابي كمثل أن تقدموا للطفل هدية إن درس ونجح أو تحرموه من أمر يحبه أو من نزهة يريدها إن لم يدرس جيداً.

- إمنحوا لطفل قسطاً من الراحة خلال أوقات الدراسة فالعقل بحاجة الى أن يرتاح فاجعلوا الطفل يروّح

عن نفسه ما بين فترة وأخرى خلال الدرس كمثل أن ينال قسطاً من الراحة على حدة أو يتناول القليل من الطعام.

- إجعلوا الطفل يختار بنفسة المادة التي يريد أن يبدأ بدراستها ولا تفرضوا أنتم عليه ذلك بل ليكن هو من يقرر ما يريده ومن هنا سيشعر أن لرأيه أهمية وأنه هو من يقرر بم يبدأ وبم ينتهي.

- تشاركوا مع طفلكم الأمور التي حصلت معكم خلال طفولتكم ومشاكلكم الكثيرة من الدراسة وكيف كنتم تحبون التهرب منها وأي مواد كنتم تحبونها وهذا الأمر سيقوي العزيمة عند الطفل لأن الوالدين هما دائماً بمثابة مثال يحتذى به عند الطفل.

- لا تستخدموا أبداً الألفاظ النابية مع الطفل ولا تنعتوه ابداً بالفاشل أو الراسب لأن هذا الأمر ينعكس سلباً على دراسته ونفسيته ولن يبدي مقاومة تجاه فشله لذلك على العكس شجعوه على الدراسة وأخبروه بأنه ذكي وبأنه سينجح ويكون من بين أفضل التلاميذ.