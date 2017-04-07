حيل ونصائح ستجعل منك سائقا أفضل

قد تكون من السائقين الجيدين في قيادة السيارة, إلا أنك وعلى الرغم من ذلك قد يفوتك الكثير من الحيل والطرق التي من شأنها تحسين أسلوب قيادك, لا بل وربما قد تنقذك من العديد من حوادث السير.

وفيما يلي نستعرض معك بعض الحيل التي من شأنها أن تساعدك على تطوير أسلوب قيادتك للسيارة:

6- تخطى غسيل السيارة بنفسك

إن غسل السيارة في المنزل يؤدي إلى إستخدام خمسة إلى 20 ضعف كمية المياه التي يتم إستخدامها أثناء غسل السيارة في المحطات المتخصصة. كما أنك لا تقدم لسيارتك أي خدمة مفيدة إذا قمت بغسلها في المنزل, فقد أثبتت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة تكساس أن من يقوم بغسل سيارته بنفسه يمكن أن يترك خدوشاً عميقة على الطلاء من شأنها أن تشوّه مظهر سيارته.

5- قم بتخفيض مقعدك

السائق الذي يجلس على مقعد مرتفع يشعر كما لو انه يقود بشكل أبطأ. وهكذا، فإن سائقي سيارات الدفع الرباعي، يقودون بشكل أسرع لأنهم يشعرون انهم يسيرون ببطء بسبب إرتفاع سياراتهم. لذلك قم بتخفيض مقعدك للحصول على إحساس أكبر بسرعتك لكي لا تضطر إلى زيادتها ظناً منك بأن سيارتك تسير ببطء.

4- شغّل مصابيحك الأمامية خلال النهار

وجدت دراسة كندية قديمة أن الأشخاص الذين يقودون مع مصابيح أمامية مضاءة خلال ساعات النهار إنخفضت نسبة التعرض للحوادث لديهم بمعدل 11 في المئة. وعلى الرغم من ذلك فإن إستعمال المصابيح الأمامية خلال النهار قد يكون عملاً غير قانوني في بعض البلدان.

3- لمحبي القيادة على الرمال

قبل القيادة على الشاطئ أو في الصحراء، قم بتخفيض ضغط الهواء في الإطارات إلى 12 رطل، فمن شأن ذلك أن يساعدك على “تعويم” سيارتك على الرمال. وإذا في حال شعرت بأن سيارتك بدأت بالغوص في الرمال، حفاظ على الزخم, ولا تتوقف.

2- هكذا تنجو من الضربات الخلفية

أولا، قم بسحب وشد حزام الأمان الخاص بك. ثانياً، أزل قدمك من على دواسة الفرامل وضع السيارة في وضعية الحياد. هذا الأمر سيساعد على توزيع القوة وقد يمنعك من الإصطدام مرتين من الجهة الخلفية، الأمر الذي يمكن أن يحدث إذا قمت بتطبيق الفرامل بعد التعرض للصدم بينما السيارة التي صدمتك من الخلف لا تزال تتحرك إلى الأمام.

1- قم بإراحة المحرّك

ضع سيارتك في وضعية الحياد عند توقفك على إشارات المرور. فهذا الأسلوب يقلل من كمية الحرارة التي يحملها نظام التبريد، ويمكنه ان يحسن من عملية إستهلاك الوقود بعض الشيء.