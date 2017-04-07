فاجعة : ثلاث وفيات من عائلة واحدة وإصابة آخرين في حادثة سير بسطات

سطات : عبد العالي طاشة

علمت “أخبارنا” من مصادر رسمية خبر وقوع حاثة سير مأساوية مساء اليوم الجمعة 7 أبريل 2017 على مستوى الطريق السيار الرابط بين مدينة سطات و الدارالبيضاء.

وحسب ذات المصدر، فإن الحادث الخطير أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص ينتمون إلى نفس العائلة على الفور فيما تم تسجيل عدد من الإصابات المتفاوتة الخطورة.

هذا ولنا عودة للموضوع حال توصلنا بالمزيد من المعطيات.

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