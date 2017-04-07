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استنفار أمني غير مسبوق بعد انقلاب سيارة نقل أموال

المصدر:  | 7 أبريل 2017 | حوادث |

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل”أخبارنا” أن سيارة لنقل الأموال للأبناك كانت تسير زوال اليوم الجمعة ، بطريق ايت حمو عبد السلام  إخوربا ضواحي بني ملال ، فانقلبت بجانب الطريق دون أن تخلف ضحايا حيث نجا السائق ولم يصب بأي اذى ، فيما تعرضت المركبة لأضرار فادحة .

ووفق المصدر ل”أخبارنا” ،فالحادث استنفر رجال الدرك الملكي الذين حلوا بعين المكان ، وأجروا المعاينة اللازمة ،وفتحوا التحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.

 

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