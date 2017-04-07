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القنيطرة .. هكذا نصب شرطي متدرب على مرشحين لمباراة توظيف حراس أمن

المصدر:  | 7 أبريل 2017 | الأخبار |

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مفتش شرطة متدرب يقضي فترة تمرينه بمدرسة المفتشين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي المتدرب كان قد حصل على مبالغ مالية بطريقة تدليسية، منتحلا صفة غير صفته الحقيقية، من مرشحين لاجتياز الاختبارات الصحية والنفسية لمباراة حراس الأمن التي تنظمها مصالح الأمن الوطني، وذلك بدعوى أن هذه المبالغ تتعلق بواجبات الفحص الطبي.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالشرطي المتمرن تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت قررت فيه المديرية العامة للأمن الوطني توقيف المعني بالأمر عن العمل إلى حين انتهاء البحث القضائي الجاري في حقه.

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