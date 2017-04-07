أكادير .. ضبط شاحنة محملة بحوالي 7 أطنان من الشاي المهرب قادمة من الأقاليم الجنوبية

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

في إطار عملياتها الإستباقية الرامية إلى محاربة التهريب بشتى أنواعه ، تمكنت المصالح الجمركية بمدينة أكادير ، من إيقاف شاحنة كبيرة محملة بما يقارب سبعة أطنان من الشاي المهرب قادمة من الأقاليم الجنوبية في إتجاه أكادير.

ووفق مصادر أمنية لموقع”أخبارنا المغربية” فقد جاءت هذه العملية التي وصفت بالمهمة بفعل يقظة وحنكة الوحدة المتنقلة لجمارك أكادير، ليلة أمس الخميس، على مستوى سد جمركي بالطريق الوطنية رقم 1 بمنطقة ماسة، بعدما لاحظت العناصر الأمنية إرتباك سائق شاحنة كبيرة ذات مقطورة، ليتم توقيفها وإخضاعها للتفتيش، حيث تبين أنها محملة بعلب شاي قدرت بسبعة أطنان لا تتوفر على أوراق قانونية تتبث مصدرها.

وأضافت ذات المصادر أنه جرى تحرير محضر رسمي في الواقعة، مع تسجيل مخالفة للسائق وحجز الشاحنة وإحالتها على إدارة الجمارك بميناء أكادير