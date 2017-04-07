لويس إنريكي يبتعد عن التدريب لمدة عام

قرر لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، الابتعاد عن عالم التدريب لمدة عام بعد الرحيل نهاية الموسم عن الفريق الكتالوني.

وقال إنريكي، في تصريح صحفي، “لن أعمل في مجال التدريب العام المقبل، فقد قررت الخلود للراحة مع أسرتي”.

وكان أعلن إنريكي (46 عاما) قد أعلن الشهر الماضي أنه سيهني مساره مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وتولى إنريكي تدريب برشلونة في موسم 2014-2015، وحقق معه العديد من البطولات والألقاب.

وتو ج إنريكي مع الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا (مرتين) في كل منهما، إضافة إلى كأس السوبر الإسباني والأوروبي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية لمرة واحدة.

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