بلاغ جديد لمندوبية “التامك” بخصوص وضعية السجين علي عراس بالسجن المحلي تيفلت 2

/أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج أن السجين علي عراس المعتقل بالسجن المحلي تيفلت 2 يخضع لنظام التصنيف المعتمد من طرف المندوبية العامة بجميع المؤسسات السجنية.

وشددت المندوبية في بلاغ، أصدرته ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص وضعية السجين علي عراس، ان التصنيف الذي يخضع له السجين علي عراس هو تصنيف “تحدده لجنة مختصة وفقا للضوابط التنظيمية المحددة، والذي يمكن أن يتغير بناء على سلوك السجين سلبا أو ايجابا” موضحة أن نظام التصنيف “ليس نظاما ثابتا ونهائيا، وانما هو نظام متغير وتفاعلي يتوقف على مدى تحسن سلوك المعتقل من عدمه، حيث يتم تقييم سلوك السجناء كل أربعة أشهر خلال عملية اعادة التصنيف، للنظر في امكانية اعادة تغيير نظام التصنيف من نظام إلى أخر، سواء بالرفع أو التخفيض”.

وأضافت المندوبية في البلاغ الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، أن وضعية السجين علي عراس بالمؤسسة السجنية التي يوجد بها “عادية وتتطابق مع نظام التصنيف الذي يخضع له،حيث يوجد في غرفة انفرادية تتوفر على جميع الشروط الصحية المطلوبة” مشيرة إلى أن ترحيله الى السجن المحلي تيفلت 2 جاء عقب “تماديه في تحريض السجناء على ما يخالف القانون المنظم للمؤسسات السجنية،وأنه كان دائم التشكي مما أسماه تهديدات من بعض السجناء، كما كان يعمد الى نشر تسجيلات مفبركة يوهم من خلالها الرأي العام بأنه ضحية تعذيب تمارسه عليه ادارة المؤسسة التي كان نزيلا بها من قبل”.

في ما يتعلق بالجانب الصحي، أكد البلاغ أن السجين علي عراس “يستفيد من الرعاية الطبية اللازمة سواء بمصحة المؤسسة أو بالمستشفى العمومي،كما يتسلم أدويته بانتظام،حيث استفاد منذ اعتقاله من 128 فحصا طبيا داخل المؤسسة و10 فحوصات بالمستشفيات العمومية في مختلف التخصصات اضافة الى 15 فحصا في طب الاسنان و12 زيارة لدى الاخصائي النفسي”.

وأكدت المندوبية العامة في بلاغها أنها ” كانت دائما في تفاعل مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين في ما يخص قضية هذا المعتقل وأنها ستظل حريصة على تطبيق القانون مع مراعاة حقوق وواجبات كافة النزلاء” مضيفة في هذا الاطار أنه “وبعد ملاحظة تحسن ملموس في سلوك السجين المذكور خلال الفترة الممتدة من تاريخ ترحيله الى السجن المحلي تيفلت 2 الى اليوم، وكذا بعد الزيارات التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الانسان لتتبع ظروف اعتقال المعني بالأمر والتوصيات التي عرضها على المندوبية العامة في الموضوع اتخذت المندوبية العامة مجموعة اجراءات لفائدة هذا النزيل من أجل تشجيعه على المزيد من الانضباط”. وأشارت في هذا الصدد إلى ان ادارة المؤسسة عمدت الى “ايواء معتقلين اخرين بنفس الجناح الذي يقيم به السجين علي عراس، ومكنته من نظام الفسحة الجماعية بدل نظام الفسحة الفردية، مع الأخد بعين الاعتبار بعد العائلة عند زيارته، وتمكينه من المدة الكافية للتواصل مع عائلته اثناء الزيارة.كما تم اتخاذ ترتيبات تمكنه من الاستفادة من حمية غدائية خاصة بناء على تقرير طبيبة المؤسسة في الموضوع”.

وشدد البلاغ على أن استمرار العمل بهذه الاجراءات المتخذة لفائدة السجين سيبقى “مرهونا باحترامه لقواعد الانضباط بالمؤسسة،وانصرافه عن كل ما يمكن أن يخلق البلبلة في صفوف النزلاء”.

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