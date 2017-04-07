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اضطراب لفترة قصيرة في حركة سير طرامواي بالبيضاء و هذا هو السبب !

المصدر:  | 7 أبريل 2017 | الأخبار |

حدث صباح اليوم الجمعة اضطراب لفترة قصيرة في حركة سير طرامواي الدار البيضاء دام حوالي عشرين دقيقة.

وذكرت شركة (كازا طرام ) في بلاغ لها ، أن شخصا في حالة غير عادية ، قام في تمام الساعة السادسة و45 دقيقة صباحا بعرقلة حركة الطراموي من خلال احتلال سكة سير عرباته ، على مستوى محطة الحسن الثاني .

وأضافت الشركة، أن هذا الوضع تطلب تدخل قوات الأمن وعناصر الوقاية المدينة ، الذين حلوا على وجه السرعة بمكان الحادث ، حيث تدخلوا بطريقة سريعة وناجعة من أجل إخلاء هذا الشخص ، وتمكين عربات الطراموي من مواصلة سيرها الطبيعي . 

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